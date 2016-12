Indicazione geografica protetta per extravergine da olive locali

Bruxelles, 20 dic. (askanews) - La Commissione europea ha approvato, oggi a Bruxelles, l'iscrizione alla lista delle Indicazioni geografiche protette (Igp) dell'"Olio di Calabria", un olio d'oliva extravergine da olive rigorosamente di produzione locale e per il 97% da varietà di cultivar autoctone.

La produzione dell'"Olio di Calabria" è attestata da documenti commerciali risalenti fino al 1865, e il prodotto ha avuto negli ultimi anni numerose ricompense per la sua qualità, in concorsi nazionali e internazionali, sottolinea la Commissione in una nota.

Con questo riconoscimento, l'Italia si conferma al primo posto fra gli Stati membri per numero di Igp, con 291 denominazioni protette su un totale di 1.380 in tutta l'Ue.