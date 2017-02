Roma, 1 feb. (askanews) - Domani giovedì 2 febbraio, con inizio alle ore 11,30, presso la sede di via Turco del Liceo scientifico Luigi Siciliani di Catanzaro, si svolgerà un convegno-dibattito con il prof. Luciano Monti, docente di Politiche dell'U.E. dell'università LUISS di Roma, autore della pubblicazione "Ladri di futuro. La rivolta dei giovani contro l'economia ingiusta".

Il libro - si legge in una nota - prende in esame la condizione dei giovani spesso forzatamente inattivi e disillusi, mettendo in luce, di contro, il loro autentico ruolo di "soggetto" individuale, con tanti sogni da realizzare, e quello "collettivo", spesso trascurato e proiettato verso la realtà informatica e non la reale economia.

L'analisi dei modelli e dei dati di un'economia, che finora non ha promosso ed incentivato l'occupazione giovanile, sarà, dunque, l'argomento che coinvolgerà gli studenti delle classi quarte e quinte, prossimi a fare importanti scelte per il loro futuro professionale

Nel corso dell'incontro, che si svolge nell'ambito del più complesso progetto di alternanza scuola-lavoro - presso l'aula magna/laboratorio del dipartimento di fisica e matematica - l'autore relazionerà sull'opera e si intratterrà con gli alunni delle IV e V classi, oramai prossimi a fare importanti scelte per il proprio futuro universitario prima e professionale poi, interagendo con gli stessi.