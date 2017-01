Roma, 17 gen. (askanews) - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dalla sezione Gip del Tribunale di Palmi - su richiesta della Procura della Repubblica - nei confronti di 7 persone per i reati di bancarotta fraudolenta, per aver distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i beni di una società, causando un danno di rilevante gravità, ed avendo cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della stessa.

In particolare, si tratta di 3 misure cautelari degli arresti domiciliari e di 4 misure cautelari del divieto di dimora. Inoltre veniva disposto anche il sequestro di 4 società e di conti corrente, riconducibili agli stessi soggetti, per un valore di circa 9 milioni di euro.