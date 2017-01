Roma, 19 gen. (askanews) - "Ringrazio i procuratori di Reggio Calabria Federico Cafiero De Rhao e di Catanzaro Nicola Gratteri per l'importante operazione di contrasto delle infiltrazioni ndranghetiste nell'economia della piana di Gioia Tauro e nella provincia di Cosenza". Così in una nota Rosy Bindi, presidente della commissione antimafia, che sottolinea come "la collaborazione tra le due Dda e la professionalità degli uomini della Guardia di Finanza e dello Scico, ha permesso di portare alla luce nuovi legami della criminalità organizzata calabrese con imprenditori insospettabili".

"É stato messo a segno un rilevante risultato - spiega Bindi - che conferma l'impegno costante dello Stato per liberare la Calabria dal sistema di corruzione, imposizione ndranghetista e complicità che tiene sotto scacco aspetti rilevanti della vita sociale e produttiva della regione. Preoccupa l'estensione e la qualità della rete di collusioni e il numero delle aziende coinvolte, non solo in Calabria".

"Ora tocca alle forze sane della società calabresi riconquistare gli spazi liberati dalla sopraffazione della 'ndrangheta e creare sviluppo ed occupazione capaci di crescere nella legalità. Non si può delegare solamente alle forze dell'ordine e alla magistratura l'affermazione dei principi della convivenza democratica", conclude Bindi.