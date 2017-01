Roma, 29 gen. (askanews) - Nelle prime ore di oggi, 29 gennaio 2017, a Gioia Tauro (Reggio calabria), i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria, unitamente a quelli della locale Compagnia Carabinieri, coadiuvati da militari dello Squadrone Cacciatori Calabria, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, Antonino Pesce, 34 anni, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Latitante dal luglio 2016 quando si era sottratto ad un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata "Vulcano", condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza reggina, si legge in una nota, veniva individuato all'interno di un'abitazione sita nella zona marina del comune della piana, al termine di minuziosa attività d'indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Gioia Tauro, supportata dalla Compagnia, unitamente al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. In particolare attraverso attività tecnica e l'imprescindibile patrimonio informativo della Stazione Carabinieri, si è riuscito ad individuare la presenza del latitante nell'abitazione ove si era recato verosimilmente per incontrare la compagna ed i figli.(Segue)