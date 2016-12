Roma, 29 dic. (askanews) - Il numero dei Comuni italiani torna sotto il livello di cinquanta anni fa. E' quanto emerge dall'annuario statistico italiano dell'Istat edizione 2016.

Storicamente l'Italia è il Paese delle tante municipalità. Al 1° gennaio 2016 sette comuni su dieci hanno una popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti. Questa frammentazione amministrativa è comunque in via di riduzione, spiega l'Istat, per effetto della politica di contenimento della spesa pubblica che sta incidendo sul numero dei comuni, scesi ad aprile 2016 a 7.999 unità, un numero inferiore a quello rilevato dal censimento del 1961. Il processo di unione dei comuni sta interessando al momento soprattutto le regioni centro-settentrionali.