Roma, 17 gen. (askanews) - "Il bonus di 500 euro per ogni richiedente asilo, destinato ai Comuni che accolgono, è un segno di attenzione che il Governo Renzi ha dato ai sindaci, che ogni giorno si assumono la responsabilità della gestione di un fenomeno complesso. Un contributo una tantum, certo, ma sicuramente il primo atto tangibile arrivato ai territori". Lo afferma il sindaco di Prato e delegato ANCI all'Immigrazione, Matteo Biffoni dopo la notizia, appresa dall'ANCI attraverso fonti del ministero dell'Interno, che sono partite le operazioni di accreditamento delle somme, assegnate direttamente dal Ministero ai Comuni interessati dal provvedimento.

"Il sostegno anche economico ai territori che fanno la propria parte nell'accoglienza deve diventare strutturale - aggiunge Biffoni - anche con provvedimenti come lo sblocco del turn over del personale. Come l'ANCI sostiene da tempo, infatti, questo serve per dare risposte alle comunità che accolgono, con servizi adeguati, sostegno economico alle famiglie in difficoltà, investimenti per strade o scuole, evitando così tensioni sociali e difficoltà".

