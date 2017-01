Roma, 14 gen. (askanews) - "La violenza non può fermare le idee e la discussione democratica. Ma purtroppo a volte la trovi anche dove non te la aspetti. Durante la presentazione del libro di Zerocalcare l'ho trovata in un ragazzo che mi imputava la foto tra Renzi e Erdogan e gridava che andavo ammazzato perché parlamentare del Pd che vende le armi all'Isis. Parole e gesti senza senso. Ma preoccupanti. La democrazia è comunque più forte. Ma va difesa ogni giorno". Lo ha scritto il deputato dem, Roberto Speranza sul suo profilo Facebook, commentando con un post il tentativo di aggressione contro di lui avvenuto in serata durante la presentazione di un libro del vignettista Zerocalcare all'Università della Basilicata, a Potenza, da parte di un giovane che gli ha scagliato (mancandolo) un i-pad.