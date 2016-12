Roma, 29 dic. (askanews) - "Saluto con piacere la conferma di Filippo Bubbico e di Vito De Filippo nella squadra di governo del premier, Paolo Gentiloni". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, aggiungendo: "La nomina a sottosegretario al ministero dell'Interno per Filippo Bubbico, che mantiene anche l'incarico di viceministro, e la nomina per Vito De Filippo a sottosegretario al ministero dell'Istruzione rappresentano il riconoscimento delle loro capacità politico-amministrative".

"I miei migliori auguri di buon lavoro - ha concluso Pittella -, sicuro che non faranno mancare impegno e sforzi tanto per il governo del Paese quanto per quello della Basilicata".