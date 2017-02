Roma, 13 feb. (askanews) - "Abbiamo già dato un primo parere al Piano vaccini ora stiamo lavorando a un programma che non lasci indietro nessuna Regione. Attraverso i vaccini si possono debellare tantissime malattie e quindi è diventato importante vaccinarsi non solo per tutti i bambini ma anche per l'intera popolazione".

La trasmissione di Radio Uno "Voci del mattino" ha intervistato questa mattina Flavia Franconi, membro della Conferenza delle Regioni, vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alle Politiche della persona sul nuovo Piano Vaccini.

Il provvedimento che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il prossimo 18 febbraio sarà anche all'ordine del giorno della Conferenza straordinaria delle Regioni del 23 febbraio.

"Il punto - ha aggiunto Flavia Franconi - è che non c'è omogeneità nella somministrazione dei vaccini tra le Regioni. Per vaccinare più soggetti serve maggior personale, servono maggiori vaccini facendo acquisti attraverso le procedure previste per gli enti pubblici. Serve, dunque, un'organizzazione diversa a cui cercheremo di far fronte, invitando poi, a vaccinarsi perché è l'unico modo per sconfiggere certe malattie. Se ci accorgeremo in corso d'opera che i fondi a disposizione sono minori di quelli necessari cercheremo con il Governo di trovare soluzioni idonee, perché quello dei vaccini è un argomento di salute pubblica di fondamentale importanza . La speranza di tutti gli assessori alla sanità è quella di garantire l'accesso alle vaccinazioni in maniera uniforme. La Conferenza delle Regioni è concorde nel definire questo come un momento fondamentale per la salute pubblica italiana e, perciò, cercheremo di trovare la migliore soluzione possibile".