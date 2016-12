Roma, 27 dic. (askanews) - La terza Commissione consiliare (Attività produttive - Territorio - Ambiente) della Basilicata, presieduta da Vincenzo Robortella (Pd) ha espresso parere favorevole a maggioranza (voto favorevole di Robortella, Lacorazza, Miranda Castelgrande, Cifarelli e Santarsiero - Pd, Pace - Gm, Bradascio - Pp, astenuto Romaniello - Gm, contrari Rosa - Lb-Fdi e Perrino - M5s) su un disegno di legge della Giunta regionale che proroga i termini previsti da alcune leggi regionali. In particolare viene prorogata al 31 dicembre 2018 la validità della legge regionale n. 25/2009 sul "Piano casa", che permette limitati ampliamenti e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente con la concessione di premialità in termini di superficie e volume. Sempre in materia edilizia, si prevede inoltre di uniformare al 31 dicembre 2017 i termini stabiliti dalle leggi regionali n. 18/2004 e 19/2016 per il completamento delle procedure di rilascio dei titoli in sanatoria.

Alla riunione della Commissione hanno partecipato, oltre al presidente Vincenzo Robortella (Pd), i consiglieri Roberto Cifarelli, Vito Giuzio, Carmine Miranda Castelgrande, Piero Lacorazza, Mario Polese e Vito Santarsiero (Pd), Luigi Bradascio (Pp), Giovanni Perrino (M5s), Giannino Romaniello e Aurelio Pace (Gm), Michele Napoli (Pdl-Fi) e Gianni Rosa (Lb-Fdi).