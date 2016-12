Roma, 27 dic. (askanews) - "E' giunto a conclusione l'enorme lavoro che il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, nello specifico l'Ufficio Parchi, ha svolto per assicurare Misure di Tutela e Conservazione o Piani di gestione ai siti afferenti a Rete Natura 2000". Nei giorni scorsi, fa sapere l'Assessore regionale all'Ambiente, Francesco Pietrantuono, è stata infatti approvata l'intesa tra la Regione Basilicata e il Ministero dell'Ambiente per designare con Decreto Ministeriale ulteriori 33 Zone Speciali di Conservazione, che si aggiungono alle 20 ZSC già designate sul territorio della Regione Basilicata, tra le quali 8 siti estesi a mare con habitat e specie marine. A livello europeo è stata istituita una Rete Ecologica fatta di "pezzi" di territorio che conservano ancora specie rare e habitat integri, tutte le Regioni hanno partecipato alla "costruzione della rete ecologica Natura 2000" istituendo i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e redigendo Misure di Tutela e Conservazione e/o appositi Piani di Gestione per la trasformazione di questi siti in Zone Speciali di Conservazione".

