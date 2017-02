Roma, 10 feb. (askanews) - Si svolge oggi e domani a Matera l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani, che quest'anno viene a cadere in un momento particolarmente critico proprio sul piano delle riforme e dei rapporti fra magistratura e politica, una crisi evidentemente tanto grave da indurre, per la prima volta, l'Anm di Piercamillo Davigo a disertare l'Inaugurazione dell'anno giudiziario in polemica con il ministro Orlando. L'Ucpi spiega in una nota che non si tratta di una Inaugurazione come le altre, perché a Matera saranno diffuse le coordinate operative della campagna lanciata dall'Unione per la raccolta delle firme per la proposta di legge costituzionale sulla Separazione delle Carriere.

"Gli accenti preoccupati con i quali si sono ufficialmente denunciate le derive del processo mediatico, che assumono declinazioni davvero preoccupanti laddove - si legge in una nota - coniugandosi a maisopite spinte gustizialistiche ed a legiferazioni autoritarie frutto di populismi penali, dovrebbero infatti essere oggetto di una ben più attenta meditazione e di una riflessione tanto seria e concludente da indurre davvero ad una sostanziale inversione di marcia".

"Stupisce - si prosegue - ascoltare Davigo quando nega che vi sia una qualche possibile responsabilità dei magistrati nella enorme mole di ingiuste detenzioni e di errori giudiziari, che annualmente vengono accertate nel nostro Paese, con i conseguenti esborsi milionari da parte dello Stato. Come se la corretta e rigorosa interpretazione delle nome non potesse ridurre il numero delle custodie cautelare, risolvendo in radice il problema della futura eventuale assoluzione dell'indagato. E spaventa ascoltare da chi siede il più alto seggio della giurisdizione, che non solo nonesistono errori attribuibili ai magistrati, ma che in verità non esistono neppure innocenti, ma solo colpevoli che la fanno franca. E meraviglia soprattutto vedere come sfugga al presidente dell'Anm la urgente necessità di un intero e profondo ripensamento della cultura del processo e dei rapporti fra Giudice e società, in un momento nel quale le sfide portate al nostri ordinamenti dalla globalizzazione del diritto, imporrebbe ben altri sforzi intellettuali ed approfondimenti costruttivi, al riparo da banalizzazioni e luoghi comuni, che l'intelligenza della storia potrebbe non perdonarci".

"Di qui si deve inevitabilmente ripartire - conclude la nota - Non a caso l'inaugurazione di Matera sarà ambiziosamente intitolata alla figura del Giudice, alla sua ricostruzione attraverso la fondazione di una vera "cultura del limite", come unica strada per rilegittimare l'intera giurisdizione penale ed per ripristinare i perduti equilibri istituzionali. Una cultura che può essere declinata come necessità di un limite nella ricerca e nella valutazione della prova, ovvero come limite nella interpretazione della legge e rispetto del principio di legalità , e che certamente necessita della nuova idea di "limite del ruolo", secondo la quale solo una separazione di carriera e di cultura può contribuire alla costruzione di quel" giudice terzo" che l'art. 111 della Costituzione ci ha promesso e che fino ad oggi non è ancora stato realizzato".