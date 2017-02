Roma, 23 feb. (askanews) - La Regione Basilicata per l'anno 2017 potrà contare su una dotazione finanziaria di un miliardo e 52 milioni di euro per il sistema sanitario lucano. Lo rende noto l'assessore regionale alle Politiche per la Persona, Flavia Franconi, che tra ieri e oggi ha partecipato alla Commissione salute della conferenza delle Regioni e successivamente alla Conferenza dei presidenti convocata per decidere il riparto del fondo sanitario regionale.

"Dopo una difficile e lunga trattativa portata avanti con il presidente Marcello Pittella, la Basilicata - aggiunge Franconi - ha ottenuto un altro positivo risultato. Infatti, nonostante la diminuzione della popolazione lucana, è aumenta di ulteriori 5 milioni di euro il fondo destinato alla nostra regione".

Si tratta di un risultato positivo che si aggiunge agli altri traguardi raggiunti. Infatti, da quando si è insediato il governo regionale, e cioè dal 2014 ad oggi, la Basilicata ha visto aumentare la dotazione finanziaria per il sistema sanitario regionale di oltre 42 milioni di euro.

"Risorse - aggiunge Franconi - che serviranno a potenziare i servizi posti a disposizione dei cittadini nel quadro di una riforma generale finalizzata a mettere in sicurezza il quadro finanziario e a rendere ancora più efficienti le strutture sanitarie lucane".