Roma, 27 dic. (askanews) - E' online, sul sito web del Consiglio regionale della Basilicata, la nuova edizione del tg web Lis, il settimanale video che racconta in cinque minuti l'attività dell'Assemblea e degli organismi istituzionali ad essa collegati (difensore civico, Crlm, Crpo, Corecom, garante dell'infanzia).

Nel video di questa settimana, realizzato con l'aiuto di un interprete della lingua dei segni per facilitare l'accesso delle persone sorde ai servizi informativi del Consiglio regionale, il commento del presidente del Consiglio regionale, Francesco Mollica, sullo sblocco della prima parte dei fondi della ex card carburante, l'approvazione del piano regionale dei trasporti, l'interrogazione del consigliere Gianni Rosa sulla la legge di riorganizzazione dei Consorzi di bonifica in Basilicata, l'opinione del consigliere Gianni Perrino sul piano di gestione dei rifiuti. Si parla anche del ripristino del fondo vincolato delle royalties destinato ai Comuni e alle Province per completare il programma operativo Val d'Agri, con il pensiero in merito del consigliere Piero Lacorazza, delle proposte di Vito Santarsiero sul riordino della sanità, delle elezioni provinciali, con il commento della Presidente della Commissione pari opportunità, Angela Blasi, e della solidarietà del popolo lucano alla comunità di Aleppo espressa tramite una mozione approvata dal Consiglio regionale della Basilicata.

La prossima edizione sarà pubblicata lunedì 2 gennaio 2017.