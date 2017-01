Roma, 10 gen. (askanews) - "In costante miglioramento le condizioni meteo su tutta la Regione. Previste per domani deboli nevicate una decina di centimetri sul Pollino, nel Marmo Melandro e lungo tutta la fascia tirrenica. Viabilità quasi normale su tutta la regione, con punte di difficoltà nelle aree interne del Vulture Melfese e in direzione Matera Altamura. Collegamenti ferroviari normali e riapertura della tratta Matera Bari delle Ferrovie Apulo Lucane". Lo comunica l'Ufficio Protezione civile del Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata.

"Periste ancora il freddo intenso, con temperature sotto lo zero in diversi centri della Regione. Il pericolo quindi - si legge nella nota - è rappresentato dal ghiaccio specialmente nelle ore notturne, pertanto è ancora consigliabile mettersi in viaggio solo per motivi urgenti e con pneumatici da neve o catene a bordo. Apertura delle scuole nei due Capoluoghi. La Protezione Civile di Basilicata comunica inoltre che la maggior parte dei problemi relativi alla fornitura di acqua in modo particolare per le aziende di Pisticci e Montalbano Jonico sono stati risolti".

