Roma, 9 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, chiederà al Governo nazionale lo stato d'emergenza per i danni causati dalla neve in questi giorni in tutto il territorio lucano, soprattutto nel Materano. La decisione è stata presa anche per venire incontro alle tante difficoltà riscontrate dai cittadini e, in particolare, dal mondo agricolo che sta soffrendo il grave disagio causato dal maltempo. Il presidente della Regione Basilicata, inoltre, si farà carico di sentire i governatori di tutte le altre regioni colpite così pesantemente dal maltempo, in particolare delle regioni meridionali, per avanzare una proposta condivisa al Governo nazionale finalizzata a risolvere le criticità che si sono venute a determinare.

"Sono vicino agli imprenditori e ai cittadini - afferma Pittella - e sono al loro fianco per trovare una soluzione ai problemi che si sono verificati in queste ore difficili di maltempo".