Roma, 16 gen. (askanews) - Una "rapida approvazione della delibera Cipe e del Dpcm", necessari per finanziare tutti i progetti ammessi nel 'Bando periferie'. E un incontro urgente per "promuovere un costruttivo confronto", alla luce delle criticità emerse da una prima lettura dello stesso Dpcm, "relative in particolare ai temi della progettazione esecutiva e alle modalità di rendicontazione".

E' quanto sollecita il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una lettera indirizzata ai ministri Claudio De Vincenti (Coesione territoriale) e Luca Lotti (Cipe), nonché al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.

Dopo aver sottolineato "la straordinaria risposta ed impegno che i Comuni e le Città hanno dimostrato nel dare attuazione alla misura prevista dal cosiddetto bando periferie", Decaro chiede dunque "conferma circa la rapida messa a disposizione del finanziamento, già previsto dalla legge di Bilancio, per tutti i progetti approvati".

La rapida approvazione della delibera Cipe e del Dpcm, fa notare inoltre il presidente dell'Anci, è necessaria "per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di procedere alla sottoscrizione degli accordi e convenzioni per tutti i beneficiari nel più breve tempo possibile, in modo da realizzare gli importanti progetti d'investimento fondamentali per le nostre comunità".