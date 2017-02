"Non possiamo perdere potestà legislativa sulla materia"

Roma, 9 feb. (askanews) - Non ci sarà oggi l'intesa in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni sulla definizione delle linee guida sul gioco d'azzardo.

"Il governo ha deciso di aprire un'ampia consultazione sul gioco d'azzardo e quindi tutta la fretta dell'ultima riunione si è stemperata" ha spiegato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, uscendo dalla riunione.

"Che il fuoco covasse sotto la cenere lo dimostrano le parole della Caritas di ieri. Il tentativo di regolamentare in modo più ampio la questione del gioco d'azzardo non può determinare la perdita da parte delle Regioni della potestà legislativa in questa materia" ha aggiunto Emiliano.

Ad esempio, "la questione delle distanze, che era la cosa più difficile da digerire, deve essere ancora definita da regole che ciascuna regione si darà".