Pescara, 18 gen. (askanews) - È stata avvertita chiaramente anche a Pescara la scossa di terremoto di oggi alle 10.25, nel centro Italia con Epicentro vicino L'Aquila, in una città già in ginocchio per l'emergenza neve e soprattutto oggi per l'emergenza fiume Pescara esondato per la pioggia che ha provocato allagamenti un po' dappertutto in città. La scossa ha contribuito ad alzare la tensione e i commenti su Facebook dei pescaresi parlano di clima apocalittico in una città dove da tre giorni tutte le scuole sono chiuse e che sembra essere andata in tilt fortunatamente risparmiata dall'emergenza luce che invece riguarda ancora centomila utenze in Regione.