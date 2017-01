Roma, 18 gen. (askanews) - Il sistema aeroportuale italiano chiude il 2016 in positivo con oltre 164 milioni di passeggeri, 1 milione di tonnellate di merci e 1,5 milione di movimenti aerei, trainando fortemente la crescita del turismo nel paese e l'esportazione dei prodotti italiani nel resto nel mondo.

Rispetto al 2015, rileva Assaeroporti, sono infatti sensibili gli incrementi registrati nelle tre macro categorie monitorate: il traffico passeggeri si attesta al 4,6%, i volumi di merce trasportata al 5,9% e il numero dei movimenti aerei al 2,6%.

Assaeroporti che sul risultato complessivo del traffico passeggeri ha inciso positivamente la forte crescita del traffico internazionale pari al 6,2% e, in particolar modo, del traffico Ue che registra un incremento del 7,6% rispetto al 2015. Positivo anche l'andamento del traffico nazionale, con un aumento del 2,2% rispetto al 2015. Nello specifico, i passeggeri transitati nei 36 scali italiani monitorati sono stati complessivamente 164.691.059, corrispondenti a quasi 7,5 mln di passeggeri in più rispetto al 2015.

In questo contesto, si attestano come primi 10 scali per numero di passeggeri transitati, gli aeroporti di: Roma Fiumicino (41,7 mln), Milano Malpensa (19,4 mln), Bergamo (11,2 mln), Milano Linate (9,7 mln), Venezia (9,6 mln), Catania (7,9 mln), Bologna (7,7 mln), Napoli (6,8 mln), Roma Ciampino (5,4 mln) e Palermo (5,3 mln).