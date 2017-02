Roma, 24 feb. (askanews) - L'On. Enrico Borghi, capogruppo PD in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, è stato riconfermato Consigliere del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti per assicurare il coordinamento in fase attuativa della Strategia Nazionale per le Aree Interne. L'incarico è svolto a titolo gratuito.

L'On. Borghi, che è anche presidente Uncem, aveva già ricoperto questa carica in precedenza, sempre con decreto a firma del prof. De Vincenti, che rivestiva però la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. L'incarico, adesso rinnovato, era decaduto al momento delle dimissioni del governo Renzi, e avrà validità per tutta la durata del governo Gentiloni.

