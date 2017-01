Roma, 31 gen. (askanews) - "Salvate i lupi!": così, con l'hashtag #cacciaunNO, le Associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lac, LAV, Lipu e Lndc giovedì 2 febbraio, a Roma, accoglieranno i Presidenti delle Regioni e il Ministro per gli Affari Regionali per consegnargli l'ultimo appello per la bocciatura della parte del Piano del Ministro dell'Ambiente che prevede l'uccisione dei lupi, al voto della Conferenza Stato-Regioni che si terrà nel pomeriggio.

"Nella lettera-appello che sarà consegnata ai destinatari (dopo mesi di tentativi di riportare la questione nei limiti di un'informazione completa e nel pieno rispetto delle norme) - spiegano le associazioni - Animalisti Italiani, Enpa, Lac, LAV, Lipu e Lndc sollecitano tutti i Presidenti delle Regioni a votare contro l'uccisione dei lupi schierandosi come ha fatto il Lazio, e di fare propria la dichiarazione 'Viva il lupo' diffusa qualche giorno fa via twitter dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, votando contro l'uccisione dei lupi". Contro la "mattanza dei lupi" - si legge ancora nella nota - si è espressa a mezzo stampa anche la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e l'Assessore della Regione Veneto, Giuseppe Pan.

