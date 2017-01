Viabilità Italia: non mettersi in viaggi verso quelle aree

Roma, 19 gen. (askanews) - Continua a nevicare in Abruzzo, soprattutto nelle province di L'Aquila e Teramo. Viabilità Italia invita a evitare di viaggiare in direzione di quelle aree abruzzesi "se non risulta assolutamente necessario". Al momento sta nevicando debolmente sull'A24 tra Valle del Salto e Teramo, senza condizionamenti della circolazione. Nevica anche sull'A16 tra Grottaminarda e Lacedonia senza condizionamenti della circolazione.

In Abruzzo, diverse le strade chiuse per neve: la S.S.5 "Tiburtina" tra il Km 135 e il Km 157, la S.S. 80 dal Km 14 al Km 57, anche per la presenza di alberi sulla carreggiata, la S.S. 81 dal km 54+500 al km 55+700, la S.S. 696 in due tratti, tra il km 0 il km 13 e tra il km 23+800 ed il km 46.

Nelle Marche, chiuse per alberi sulla carreggiata la S.S.4 "Salaria" tra il km 153 ed il km 160, (tra la galleria Valgarizia e Arquata Terme) e la S.S. 81 dal km 5 al km 5+500; mentre sono chiuse per neve la S.S. 77 dal km 28 al km 31 e dal km 40+900 al km 51, la SS 77-Var dal km 17 al km 41 in direzione Foligno e dal km 17 al km 26 in direzione Civitanova Marche, la S.S. 78 dal km 21 al km 36 e la S.S. 81 dal km 6 al km 12.

La Prefettura de L'Aquila ha adottato l'ordinanza di divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7.5 t in tutto il territorio della provincia, escluse le tratte autostradali, fino a cessate esigenze. Le difficoltà alla circolazione lungo la S.S.16 "Adriatica" hanno imposto l'adozione da parte delle prefetture abruzzesi (Teramo, Pescara, Chieti) delle ordinanze di divieto alla circolazione per i mezzi superiori alle 7.5 t lungo detta arteria, in entrambi i sensi di marcia, fino alle ore 24.00 del giorno 19 gennaio 2017. (Segue)