Roma, 8 feb. (askanews) - "I sindaci, presidio che i cittadini riconoscono e al quale si rivolgono in cerca di risposte, vogliono essere attori del cambiamento di questo Paese. Le norme per la sicurezza urbana, proposte dall'Anci e che il ministro dell'Interno Marco Minniti annuncia oggi, rafforzano i loro poteri, rivedendo i contorni dell'ordinanza sindacale, e riconoscono ai primi cittadini il ruolo di co-coordinatori della strategia di prevenzione e contrasto. È questa la direzione che indichiamo da tempo". Lo dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, a proposito del piano per la sicurezza urbana, aggiungendo: "L'alleanza tra governo e amministratori locali, in particolare in questa materia, è fondamentale per ottenere risultati".

