Roma, 17 gen. (askanews) - Prosegue l'emergenza neve nelle regioni del Centro Italia. Uomini e mezzi dell'Anas sono in azione ininterrottamente su numerosi tratti stradali in Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia Romagna e Toscana "per garantire la transitabilità e prevenire qualsiasi disagio alla circolazione".

Per quanto riguarda la situazione strade, in particolare, in Emilia Romagna e Toscana resta chiusa la statale 3Bis/E45 tra Cesena Nord e Pieve Santo Stefano, dove proseguono incessantemente da ieri le attività di sgombero neve. "Al momento sono impegnati 30 mezzi che percorrono il tratto ad anello in entrambi i sensi di marcia - spiega Anas - così da consentire appena cesseranno le precipitazioni nevose, la riapertura al transito nel più breve tempo possibile". Attivate dall'Anas anche due turbine che consentiranno, nelle zone più critiche, l'apertura di appositi corridoi di transito. Mezzi in azione anche sulle restanti statali dell'Appennino tosco-emiliano, dove non si registrano particolari criticità per la circolazione ma si raccomanda l'uso dei dispositivi invernali.(Segue)