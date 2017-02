Roma, 22 feb. (askanews) - Nissan Italia ha consegnato questa mattina al presidente dell'Anci, Antonio Decaro, la Leaf elettrica, la vettura più venduta al mondo e in Italia, presentando al contempo una serie di proposte per facilitare l'inserimento di un modello integrato di mobilità sostenibile, così da rispondere alle sfide ambientali e alle difficoltà dei blocchi della circolazione a cui i cittadini sono sempre più sensibili. La mobilità a 'zero emissioni' viaggia anche durante le restrizioni del traffico imposte dai Comuni per ridurre le soglie delle polveri sottili. Anci, del resto, è impegnata da sempre nella sensibilizzazione e nel supporto ai Comuni affinché adottino modelli di sviluppo locale sostenibile per la salvaguardia ambientale e climatica.

"L'impegno dell'Associazione - ha affermato Antonio Decaro - è volto ad invogliare le amministrazioni comunali a puntare sulla mobilità sostenibile, a partire dall'uso del trasporto pubblico su gomma e su ferro, dall' utilizzo della bicicletta e dell'auto elettrica per contribuire a ridurre il problema delle polveri sottili. La sfida da fare insieme ai produttori delle case automobilistiche - ha aggiunto il presidente Anci - è quindi di puntare sempre di più sulle automobili a trazione elettrica e, nel contempo, le amministrazioni comunali, insieme a Regioni e Governo, devono investire sulle infrastrutture per la ricarica agevolando anche gli investimenti dei privati". In questo modo "avremo la possibilità di pensare a un Paese dove l'aria che respiriamo avrà una qualità sicuramente migliore".(Segue)