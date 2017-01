Roma, 24 gen. (askanews) - Nel settore aeroportuale sono programmati, per i prossimi 5 anni, finanziamenti di opere pari a 4,2 miliardi. In particolare, nel prossimo quinquennio sull'Aeroporto di Roma Fiumicino è previsto un investimento di circa 1.750 milioni, sugli scali di Milano Linate e Milano Malpensa 579 milioni e sull'Aeroporto Venezia Tessera 533 milioni. E' quanto si legge nel Report Enac del 2017, dove si fotografa lo stato di attuazione degli investimenti effettuati dalle società di gestione degli aeroporti italiani fino al 31 dicembre 2016 e quelli programmati per il prossimo quinquennio, come previsto nei contratti di programma stipulati tra l'Enac e le singole società, che contengono anche i piani per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali negli aeroporti. (segue)