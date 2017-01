Trasportati in elisoccorso in ipotermia

Roma, 18 gen. (askanews) - Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate a Campotosto, nell'Aquila, una delle località più vicine all'epicentro delle nuove scosse di terremoto registrate oggi nel Centro Italia. I vigili, si legge nel profilo Twitter, hanno recuperato da sotto le macerie un bambino e la mamma, entrambi vivi ma in ipotermia. E' in corso "elitrasporto in ospedale con Drago54", spiegano.