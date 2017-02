Vasto, uccide l'uomo che causò la morte di sua moglie

Roma, 1 feb. (askanews) - Una vera e propria esecuzione oggi pomeriggio a Vasto (Chieti) dove per vendetta è stato ucciso con quattro colpi di pistola un giovane, Italo D'Elisa, 22 anni di Vasto dal compagno della donna che lo stesso D'Elisa lo scorso anno aveva investito e ucciso con la sua auto. Roberta Smargiassi, questo il nome della donna che lo scorso anno, il primo luglio 2016, in prossimità di un semaforo era deceduta dopo essere stata travolta dall'auto di D'Elisa. L'assassino, Fabio Di Lello, si è poi costituito e prima di consegnarsi ai carabinieri avrebbe chiamato il suo avvocato dicendogli che aveva ucciso l'assassino di sua moglie e stava andando al cimitero per salutare la sua Roberta. Due ore dopo l'omicidio di oggi la pistola dalla quale sono partiti i quattro colpi è stata trovata dai carabinieri sulla tomba di Roberta Smargiassi. Nel pomeriggio di oggi (intorno alle 15,30), in via Perth davanti a un bar della zona, il Drink Water, l'agguato con i quattro colpi di pistola sparata da distanza ravvicinata che non hanno lasciato scampo alla vittima che era giunta sul posto in bicicletta. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vasto che con gli agenti di polizia hanno raccolto le prime testimonianze e sono risaliti in fretta al nome dell'omicida e messo in atto subito posti di blocco e perquisizioni domiciliari prima che l'uomo si costituisse e confessasse. La scientifica sta ora procedendo con i rilievi, sul luogo del delitto il procuratore capo della Repubblica Giampiero Di Florio.

