Roma, 20 gen. (askanews) - "Smentisco quanto riportato da alcune fonti: non ci sono altri ritrovamenti di vittime oltre le due di ieri. Ci sono solo le due di ieri e nemmeno altri corpi individuati". Lo dice all'agenzia Askanews il presidente del Soccorso alpino e speleologico del Piemonte, Luca Giaj Arcota, che con una sua squadra sta partecipando da ieri ai soccorsi sull'hotel Rigopiano travolto da una valanga.

"Ci sono accumuli di neve fino a 4-5 metri. I cani marcano, si scava, ma non troviamo niente - spiega - purtroppo l'albergo è stato sventrato e portato avanti di 15 metri: tutto quello che c'era dentro è stato scagliato avanti di 400/500 metri rispetto all'hotel, quindi i cani sentono degli odori, ma non sono odori umani". Il team di soccorritori (40-50 uomini del Soccorso alpino nazionale e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza) è rimasto sulla zona della valanga fino all'una di notte.

"Oggi si continua a scavare - prosegue Giaj Arcota - e stiamo aspettando l'arrivo di pale meccaniche più grosse, che saranno messe in azione in alcune zone dove c'è la matematica certezza che non ci sono persone sepolte. Qui non serve tanta gente a scavare, ne basta poca ma che sia capace e sappia cosa fare. Stanno creando una zona rossa per chiudere l'accesso a chi non è interessato dal soccorso. C'è un problema anche di viabilità per arrivare all'hotel: la strada è stata aperta, ma c'è un unico senso alternato negli ultimi 9 km, quindi prima che si sblocchi passa un'ora. La scorsa notte ci abbiamo messo 4 ore a scendere a valle".