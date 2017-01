"In arrivo carovana con mezzi per rendere i soccorsi più veloci"

Roma, 19 gen. (askanews) - Il prefetto di Pescara Francesco Provolo non conferma nè smentisce il ritrovamento di una vittima all'hotel di Rigopiano travolto da una valanga: "Su questo non rispondo, per una questione etica e di rispetto dei familiari delle persone coinvolte, voglio prima avere la certezza della situazione", dice all'agenzia Askanews.

"Alle ore 4.30 il Soccorso alpino e gli uomini della Guardia di Finanza hanno raggiunto l'albergo - spiega il prefetto - un'ora dopo sono arrivati i vigili del fuoco e da quel momento stanno tutti operando per soccorrere gli ospiti. La carovana attrezzata con mezzi che renderanno i soccorsi più veloci sta per arrivare".

Per quanto riguarda le circa 30 persone che si trovavano nella struttura al momento della valanga, Provolo spiega che il numero è stato fornito "dal manutentore dell'hotel che insieme a un cliente si trovava fuori: ci ha detto che lui aveva notato la presenza di 20 persone più qualche bambino e 7-8 dipendenti".