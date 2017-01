Teramo, 20 gen. (askanews) - È stato ritrovato è identificato anche il corpo di Mario Marinelli, 50 anni, fino a oggi pomeriggio disperso a Poggio Umbricchio di Crognaleto (Teramo). Ne dà conferma il prefetto di Teramo Graziella Patrizi: "Sì il corpo di Mario Marinelli è stato ritrovato ed è al momento all'obitorio di Teramo insieme al corpo del figlio Mattia". In mattinata era stato ritrovato morto anche il figlio Mattia di 23 anni. Il corpo di Mario Marinelli è stato ritrovato dai vigili del fuoco ed era a poca distanza da quello del figlio, in una scarpata innevata, a circa due chilometri dalla frazione di Crognaleto, da dove i due si erano allontanati per comprare una pizza. A indirizzare le ricerche il ritrovamento della macchina lasciata lungo la strada probabilmente a causa di un guasto. Le salme sono state composte all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo.