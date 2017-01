Il leader della Lega in visita alle zone terremotate sotto la neve

Roma, 19 gen. (askanews) - "Oggi stesso la Lega chiederà al governo di stanziare 100 milioni di euro per gli interventi urgenti nelle aree colpite". Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini, oggi in Abruzzo nelle zone terremotate a a Pescara, Montesilvano, Penne, Atri, Teramo, Isola del Gran Sasso, L'Aquila e Alta Valle Aterno. "Ho parlato con diversi Sindaci, stiamo pressando Enel perché riporti il prima possibile l'energia elettrica nelle migliaia di case in cui manca da giorni", ha scritto Salvini su Facebook.