Teramo, aperti termini per domande rimborso libri testo

Teramo, 12 gen. (askanews) - Sono aperti i termini e le domande dovranno pervenire entro il 9 marzo 2017 per il rimborso dei libri di testo per le famiglie degli alunni residenti a Teramo e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado nell'anno scolastico 2016-2017. (La modulistica è disponibile nei seguenti siti: URP, in Via della Banca presso l'Ufficio Protocollo; Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Teramo, in Via Carducci, edificio dell'ex Banca d'Italia: scaricabile dal sito ufficiale della Città di Teramo (www.comune.teramo.it)). Le istanze dovranno necessariamente pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Teramo sito in Via della Banca). Saranno ammessi al beneficio i richiedenti i cui nuclei familiari hanno una situazione economica equivalente (I.S.E.E. in corso di validità e rilasciata dopo il 15/01/2017) ricompresa entro il limite di € 15.493,71, così come stabilito dalla DGR numero 724/2016 ed in base alle disposizioni dettate dal DPCM 159/2013.