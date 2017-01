Roma, 20 gen. (askanews) - Nell'arco di 96 ore l'Appennino centrale ha vissuto una delle nevicate più importanti degli ultimi 100 anni, dopo quelle del 1956 e del 2012. Lo scrive Meteo.it, i cui meteorologi avevano previsto l'entità di questo evento in base ai principali modelli matematici di riferimento. E gli stessi esperti stimano che il peso di tale manto di neve su tutto il territorio dell'Abruzzo sfiori i 20 milioni di tonnellate.

Dopo le abbondanti nevicate registrate nei giorni intorno all'Epifania, un nuovo vortice ciclonico si è posizionato tra sabato 14 e domenica 15 nel cuore del Tirreno, favorendo un fenomeno, da qualcuno denominato Adriatic Sea Effect Snow, paragonabile al Lake Effect Snow che si verifica nella zona dei Grandi Laghi: le correnti gelide di origine artica - afferma il meteorologo di Meteo.it Simone Abelli - scorrendo sulla superficie del mare umidificano e instabilizzano lo strato d'aria fino a creare striature nuvolose parallele, con nubi di dimensioni via via più grandi che si caricano di precipitazioni. L'effetto viene amplificato dallo sbarramento offerto dall'Appennino che incrementa l'intensità delle precipitazioni. In quei giorni la temperatura superficiale dell'Adriatico era intorno a 15°C e quella della gelida massa d'aria in arrivo di -15°C a circa 1500 metri di altezza: una miscela "esplosiva" per il fortissimo contrasto termico.

(Segue)