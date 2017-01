Roma, 18 gen. (askanews) - "Stavamo lavorando all'emergenza maltempo e siamo stati sorpresi dalle forti scosse di terremoto". Lo ha detto a RaiNews24 il sidaco de L'Aquila, Cialente.

"Non ci risultano danni ma verifiche sono in corso - ha aggiunto - abbiamo evacuato gli uffici del Comune ma il problema grande è dove ospitare le tante persone che hanno paura a rimanere in casa. Molti sono in macchina ma dovremo organizzarci per la notte. Stiamo riaprendo le strutture prefabbricate, ma la situazione è difficilissima per il sommarsi di due emergenze".