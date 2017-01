Roma, 18 gen. (askanews) - Le attività del personale e dei mezzi dell'Anas, per fronteggiare l'emergenza neve degli ultimi giorni, si sta svolgendo anche oltre le arterie stradali di propria competenza. I disagi maggiori si stanno registrando nelle ultime ore in Abruzzo, dove nel pomeriggio i mezzi spazzaneve dell'Anas hanno liberato le arterie comunali dai cumuli di neve nei centri abitati di Campotosto e Montereale in provincia dell 'Aquila. In particolare il comune di Campotosto è stato raggiunto con mezzi Unimog dotato di vomere, passando attraverso i comuni di Montereale, Cavagnano, Aringo e Poggio Cancelli.

I due comuni sono alcune dei centri maggiormente colpiti anche dal sisma registrato nella tarda mattinata di oggi che ha incrementato i disagi per numerosi abitanti del posto. (Segue)