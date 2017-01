Roma, 19 gen. (askanews) - "La Difesa ha messo in campo assetti essenzialmente specialistici per far fronte a questa nuove emergenza, dopo le richieste ricevute dalle Prefetture e che si vanno a sommare al dispositivo già in atto dalla scorsa estate", ha detto il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Domenico Rossi, parlando ai microfoni di Radio24. "Gli interventi sono volti a fronteggiare la combinazione di tre diverse situazioni emergenziali: la ricostruzione post-terremoto, la nuova ondata sismica e le proibitive condizioni meteorologiche che impone al personale delle Forze Armate e della Protezione Civile di operare in condizioni talvolta estreme".

"In queste situazioni di emergenza la Difesa assicura la propria disponibilità alle Prefetture che individua sul territorio le priorità e dove impiegare i mezzi e gli uomini messi a disposizione dalle Forze Armate", ha aggiunto il Sottosegretario.

Alla domanda sui tempi di intervento il Sottosegretario Rossi ha risposto che "nel momento in cui giungono le richieste, da parte delle Prefetture, vengono approntati gli uomini e i mezzi disponibili, interessando tutti reparti dislocati sul territorio nazionale. I tempi di intervento reali sul posto dell'emergenza dipendono dalla distanza, fermo restando che c'è sempre personale militare, in ogni reparto, disponibile per le emergenze".

I militari sono attualmente impegnati ad Amatrice, dove sono in azione le turbine spazzaneve dell'Esercito per liberare le principali strade di collegamento, e poi nelle province di Rieti, Teramo, Chieti e L'Aquila con dei mezzi speciali da neve.