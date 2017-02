Sisma centro Italia, Enpa: conclusa fase emergenziale

Roma, 6 feb. (askanews) - E' terminata in queste ore, con la consegna del foraggio alle stalle del Teramano ancora "isolate", la prima fase - emergenziale - dell'intervento Enpa nella aree colpite dalla recente ondata di maltempo e dalle scosse di metà gennaio. Complessivamente, l'Ente Nazionale Protezione Animali, attraverso il Centro Comunicazione e Sviluppo Iniziative, ha distribuito ben 40 tonnellate di mangime tra foraggio, cibo per animali d'affezione, cibo per selvatici, cui si aggiungono materiali di vario genere (cucce, trasportini, coperte) e un veicolo 4x4 per garantire gli spostamenti lungo le strade innevate.

I volontari, in particolare con le Guardie Zoofile del Nucleo di Teramo, hanno avuto la propria base operativa proprio nella città abruzzese, la zona più colpita, da dove hanno poi raggiunto le diverse località. Fondamentale, per questo, chiarisce una nota, l'integrazione dell'Enpa nella struttura del CCS, Centro Comunale Soccorsi, che per tutta la fase dell'emergenza ha operato come struttura di coordinamento tra i diversi soggetti e le autorità presenti sul campo. Su impulso del CCS, che riceveva e smistava le richieste di aiuto inoltrate da cittadini e aziende in difficolta, l'Enpa è stata impegnata - nel solo Teramano - in ben 30 interventi che hanno permesso ai volontari di distribuire 2 tonnellate di mangime agli animali negli allevamenti; una tonnellata di pet food agli animali d'affezione; circa 100 chili di cibo per i selvatici. Più di trenta gli animali assistiti tra cani, gatti di colonia, galline, papere, tacchini e oche.(Segue)