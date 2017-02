Sisma Abruzzo, per i piccoli comuni la solidarietà dei singoli

Roma, 3 feb. (askanews) - Terremoto e neve hanno messo in ginocchio le regioni dell'Italia centrale, e i piccoli comuni in particolare che però, oltre alle istituzioni e alle organizzazioni, grandi e piccole, hanno sentito la solidarietà di tanti cittadini. "Al di là dei soldi, che fanno comunque sempre comodo, e sono importanti, la solidarietà è incoraggiante. Sentire la vicinanza delle persone è una cosa che ti dà coraggio", spiega il sindaco di Rocca Santa Maria, un piccolo comune montano del teramano che conta poco più di 500 abitanti colpito, come altri, dalle scosse di terremoto a cominciare da quella del 26 agosto. E che ha poi dovuto fare i conti anche con l'emergenza neve. Il primo cittadino, Lino Gianni Di Giuseppe, ha messo a disposizione il conto corrente del comune per raccogliere fondi, accogliendo così l'iniziativa di un cittadino romano che in quelle terre ha vissuto i primi anni della sua carriera professionale.

Il comune, spiega Di Giuseppe, delibererà l'accoglimento delle raccolta fondi nella prossima seduta del consiglio, mercoledì. Un passo necessario perché "da un punto di vista legale, c'è bisogno di una delibera comunale che accolga l'iniziativa. Questo - prosegue Di Giuseppe - per controllare ogni cosa" evitando infiltrazioni e atti illeciti, così come prevede la legge.