Roma, 26 dic. (askanews) - Entro il prossimo 31 dicembre il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, nella sua veste di vice commissario alla ricostruzione, comunicherà al commissario Vasco Errani l'elenco delle scuole da ricostruire nei 21 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre scorsi. I sindaci, insieme ai presidenti delle province di Teramo e L'Aquila, sono stati convocati da D'Alfonso per domani mattina (martedì 27 dicembre) alle ore 9, a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila.

Un incontro per illustrare gli adempimenti e le procedure (nel caso le attuali strutture non siano più recuperabili a causa dei danni provocati dal terremoto) per la costruzione dei nuovi edifici scolastici, la loro localizzazione e dimensionamento, nel caso quelli esistenti e danneggiati dal terremoto non siano più recuperabili. La Struttura commissariale per la ricostruzione finanzierà la realizzazione dei plessi, mentre quelli non più utilizzabili dovranno essere recuperati dai Comuni con fondi del proprio bilancio, e messi a disposizione delle comunità.

Entro la fine dell'anno saranno anche attivati gli uffici regionali dedicati alla ricostruzione, dove sarà impiegato personale già in servizio nell'ente. La sede principale sarà a Fossa, mentre uno sportello territoriale sarà ubicato e Teramo. Nella sede di Pescara della Regione, infine, sarà istituito il presidio di monitoraggio, di diretta collaborazione con il vice commissario.