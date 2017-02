Pescara, 24 feb. (askanews) - "Ho trovato consapevolezza e piena disponibilità dal Governo a esaminare la problematica abruzzese - ha detto Luciano D'Alfonso -. Al presidente Gentiloni ho chiesto anche un piano dedicato al ripristino della viabilità 'minore' per il quale ho trovato piena adesione. Abbiamo incassato il consenso dalla struttura commissariale per utilizzare 35 professionisti in aiuto dei Comuni che sono stati danneggiati dal terremoto". La sintesi è del presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso dopo l'incontro istituzionale a Palazzo Chigi Con il presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni. (Segue)