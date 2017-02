Pescara, 21 feb. (askanews) - Le 29 vittime della tragedia dell'Hotel Rigopiano, travolto poco più di un mese fa da una slavina, potevano essere evitate. A sostenere questa tesi in conferenza stampa di oggi Cristiana Valentini, avvocato del sindaco di Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta, che nei giorni scorsi era stato sentito dalla procura di Pescara nell'ambito dell'inchiesta per disastro colposo e omicidio plurimo colposo al momento ancora senza indagati, per la sciagura dello scorso 18 gennaio.

"La valanga era scientificamente prevedibile e i suoi disastrosi effetti erano totalmente evitabili, solo se la Regione Abruzzo avesse fatto la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga, la Clpv che era obbligatoria dal 1992", ha spiegato.

Le responsabilità ipotizzate dal legale sono il risultato di un'indagine difensiva preventiva eseguita da un pool di tecnici e legali incaricati dal Comune per "accertare la verità sulla tragedia di Rigopiano".

"Ma il nostro pensiero in questi giorni va sempre alle vittime della tragedia", ha concluso.