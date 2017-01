Pescara, 16 gen. (askanews) - Scuole chiuse oggi in Abruzzo anche nei centri della costa e del Pescarese, in seguito alla neve caduta nel corso della notte. A causa della neve a Pescara oggi niente attività didattiche, così come nei centri limitrofi, a cominciare da Montesilvano e Francavilla. I provvedimenti seguono quelli emessi ieri dalla maggior parte dei Comuni abruzzesi.