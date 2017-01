Roma, 24 gen. (askanews) - Sarà presente anche una delegazione di Campotosto alla manifestazione 'La scossa dei terremotati', in programma domani a partire dalle ore 10.00 in piazza dei Santi Apostoli a Roma. L'iniziativa è promossa da un Comitato apartitico composto da cittadini di tutte le zone interessate dal sisma e nasce, come spiegano gli stessi organizzatori, "per dare voce a tutti i residenti nel cratere interessato dagli eventi catastrofici degli ultimi mesi".

Il comune di Campotosto, in provincia de L'Aquila, è tra i paesi maggiormente danneggiati dagli eventi sismici dell'ultima settimana. Diventato noto in queste ore per un presunto e poi ridimensionato 'pericolo Vajont', in realtà la comunità di Campotosto sta già scontando a caro prezzo le conseguenze del terremoto.

