"Liste rinnovate per Politiche, odg vieta adesione a parlamentari in carica"

Roma, 13 feb. (askanews) - "La coordinatrice dell'Abruzzo, Annamaria Bonanni, rilancia la candidatura di Guido Bertolaso a sindaco dell'Aquila, già avanzata dal partito nelle settimane scorse". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa di Rivoluzione Cristiana, che riferisce inoltre di "un ordine del giorno, presentato da alcuni membri della direzione di Rivoluzione Cristiana e votato all'unanimità", che "dà mandato al segretario nazionale Gianfranco Rotondi di presentare liste alle elezioni politiche totalmente rinnovate e, a tal fine, impegna il partito a non accettare adesioni di parlamentari in carica".