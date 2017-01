Roma, 23 gen. (askanews) - Il dispositivo dei soccorsi messo in atto dai vigili del fuoco che lavorano sulle macerie dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga è "assolutamente adeguato" e "la mobilitazione è del tutto commisurata alle gravissime esigenze operative, senza alcuna sottovalutazione e senza alcun risparmio di risorse": lo sottolinea, in una nota, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, spiegando che anzi "una concentrazione in loco numericamente superiore di personale e mezzi dei vigili del fuoco non solo non servirebbe ad accelerare le ricerche, ma rischierebbe di rivelarsi addirittura pregiudizievole in relazione alle caratteristiche del sito e alle criticità che si stanno affrontando".

Infatti "testate giornalistiche hanno oggi riportato le affermazioni, di provenienza di alcune sigle sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, circa la presunta insufficienza delle unità specializzate del Corpo nelle attività di ricerca e recupero che si stanno svolgendo presso l'Hotel Rigopiano di Farindola". E "al riguardo, si precisa che il contingente e i mezzi impiegati sul sito in questione costituiscono un dispositivo assolutamente adeguato allo sforzo operativo in atto e tengono conto della complessità degli interventi che il severo scenario pescarese continua a proporre ai soccorritori".