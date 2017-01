Per consentire l'esplorazione di nuove porzioni dell'hotel

Roma, 22 gen. (askanews) - Oggi i soccorritori all'Hotel Rigopiano hanno sottoposto il campo di operazione ad una nuova tipologia di intervento, nel tentativo di individuare nuovi locali rimasti intatti.

Matteo Gasparini, delegato del Soccorso alpino e speleologico dell'Ossola e nuovo referente del gruppo piemontese in Abruzzo, spiega che "stiamo cercando di 'attaccare' i muri perimetrali dell'albergo, nel tentativo di penetrare le spesse pareti di cemento armato dietro cui potrebbero celarsi eventuali superstiti. Con la dotazione di speleologi del CNSAS, basterebbe trovare dei varchi anche ridotti per consentire l'esplorazione di nuove porzioni dell'hotel. Si tratta di un lavoro di strategia reso anche necessario dal peggioramento delle condizioni meteorologiche, visto che dopo le nevicate della notte, ha continuato a cadere neve mista a pioggia per tutto il giorno".

Domani partirà da Torino il terzo contingente di volontari del CNSAS Piemonte che giungerà in Abruzzo verso sera, per dare il cambio alla seconda tornata di operatori. Sono 20 uomini provenienti dalle Delegazioni Biella, Canavesana, Mondovì, Pinerolese, Valle di Susa e Val Sangone, Valli di Lanzo e 1° Gruppo Speleologico comprensivi anche di un sanitario.