Roma, 26 gen. (askanews) - Al punto stampa a Penne, dopo che si è conclusa la fase di ricerca dei dispersi dell'hotel Rigopiano, sono presenti tutti i rappresentanti delle forze del sistema di protezione civile e chi ascolta sta in piedi, in segno di lutto per le vittime, e di ringraziamento per i soccorritori. Il sistema di Protezione civiel, "è un'eccelenza del Paese", ha sottolineato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, ricordando: "Abbiamo dato prova di un sistema coeso".

"Un ringraziamento va a tutti gli operatori, questo è un sistema che è un'eccellenza del Paese, dove ognuno adempie il proprio lavoro e dà il suo contributo, il soccorso operativo, tecnico, il volontariato, l'assistenza, le forze di polizia, è un sistema complesso dove è importante anche l'attività degli enti locali ma anche il comportamento del cittadino, e - ha sottolineato Curcio - noi qui in queste giornate abbiamo dato una prova di quanto il sistema possa essere coeso". "Stiamo parlando - ha aggiunti ricordando le sequenze sismiche hanno colpito il centro Italia - di una tragedia inserita in un filone di tragedie, il 24 agosto, 28 ottobre, 18 gennaio: un sistema da mesi sotto pressione e che ha dato comunque risposte operativamente sempre ai massimi livelli".